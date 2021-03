Remueven parte del cráneo del bebé baleado accidentalmente por policía de Houston

Dos semanas después de que su hijito de un año recibiera un disparo en la cabeza durante una persecución policial , Daisha Smalls dio una conferencia de prensa para informar que su hijo, Legend Smalls, sigue luchando por su vida en la unidad de c uidados intensivos infantiles de un hospital de Houston.

La joven madre, de 23 años, informó que su bebé todavía tiene fragmentos de bala en la cabeza y su único deseo es que se recupere pronto. También dijo que su niñito "no se merecía esto. Mi hijo no merecía recibir un disparo, menos de la policía ”.

El incidente tuvo lugar el 3 de marzo cuando ella estaba poniendo combustible a su auto en una gasolinera al sureste de la ciudad cuando, de repente, vio varias patrullas policiales llegar. Casi simultáneamente un desconocido se subió a su vehículo exigiéndole que se lo entregara. Ella le hizo saber que no podía obedecerle porque su hijo estaba en la parte trasera.

Crump, acusa a la policía de poner en peligro a la madre, al niño y a otras personas al disparar al sospechoso. “Incluso si no sabían que Legend estaba en el automóvil, los oficiales sabían que Smalls estaba adentro”, se quejó el abogado.

"La realidad es que en la línea de fuego había personas inocentes. Y sabemos que uno no dispara, a menos que sepa cuál es su objetivo. Y claramente la policía de Houston no conocía a su objetivo, porque le dispararon a Legend de lleno en el cráneo. No fue una herida de roce".