Estos son los planes de los distritos escolares del área de Houston para el ciclo escolar 2020-2021

Aldine ISD Hasta el momento el Distrito Escolar Independiente de Aldine no ha dado a conocer los planes para los estudiantes en el ciclo 2020-2021. Más informes aquí .

Brazos ISD Hasta el momento el Distrito Escolar de Brazos no ha dado a conocer los planes para el ciclo 2020-2021, ha pedido a los padres de familia contestar un cuestionario y visitar la página de internet para más información .

Crosby ISD El Distrito Escolar Independiente de Crosby todavía no ha dado a conocer los planes para el regreso a clasees en el ciclo 2020 – 2021. Para más información visite la página de internet .

Fort Bend ISD El Distrito Escolar de Fort Bend anunció que las clases de 2020-2021 serán de manera virtual, una medida para evitar el contagio de estudiantes y trabajadores por el coronavirus . No se realizarán actividades extracurriculares en persona durante este período de aprendizaje a distancia. Para más información visite la página de internet .

Galveston ISD El Instituto Escolar Independiente de Galveston todavía no da a conocer los planes de reapertura para las clases del otoño. En su página de internet ha creado un espacio con información y para contestar las dudas de los padres de familia y los estudiantes.

New Caney ISD

El Distrito Escolar Independiente de New Caney regresa a clases el 10 de agosto y no han dado a conocer las medidas que pondrán en práctica para el nuevo ciclo escolar.