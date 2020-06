Estos son algunas de las actividades para los niños de Houston este verano durante la crisis del coronavirus

MECA

La organización Boys and Girls Club de Houston ha organizado un campamento de Verano presencial y ofrece la opción de participar de manera virtual.

Participarán 13 clubes de lunes a viernes de 9:00 a 5:00 pm.

La participación en las instalaciones será al 25% de la capacidad para seguir las recomendaciones de los departamentos de salud para evitar la propagación del coronavirus.

Todos los participantes deben usar mascarillas, serán sometido a un examen físico para checar la temperatura y se les harán preguntas de salud antes de entrar al club.

No participarán más de 10 personas y se mantendrá el distanciamiento social, se desinfectarán constantemente las áreas de trabajo y no se permite la entrada de personas que no participen en los cursos.

El campamento es para niños de 6 a 14 años y tiene un costo de 545 dólares por el primer niño y hermanos pagarán 515 dólares.

Para más información visite la página de internet.