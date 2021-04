¿Afecta el cheque del estímulo económico a un trámite migratorio? un abogado responde

“Hay muchas personas que tienen la preocupación de que les va a afectar o no el haber recibido el estímulo económico, y la respuesta es: no, tu no estás pidiendo ayuda, esa te la dio el gobierno y no era solo para ti, era para ayudar a la economía del país entero y esta no te va a afectar”, dijo el especialista en temas legales migratorios quien ejerce en el área de Houston.