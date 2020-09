Entre llanto pide justicia la madre de Nicolás Chávez muerto a manos de policías de Houston

HOUSTON, Texas. - La madre de Nicolás Chávez, quien murió abatido durante un incidente con la policía de Houston el 22 de abril dijo a Noticias 45 que no descansará hasta que no se haga justicia en el caso de su hijo.

“No me he cansado, no descansaré hasta que los policías enfrenten cargos y que los agentes que estaban alrededor también reciban algún castigo porque sólo se quedaron viendo, eran más de 25 y todos veían, eso no es entrenamiento”, cuestionó Leantha Chávez, madre de Nicolás.