Texas pide un recorte del 5% del presupuesto de sus agencias estatales para 2020 y 2021

“Los ahorros logrados en este bienio no solo son necesarios para reponer las pérdidas causadas [por el coronavirus], sino que son parte fundamental para la recuperación” , afirma el texto.

La carta pide a los jefes de departamento que ejecuten recortes que no afecten a la gestión que Texas hace actualmente para combatir la emergencia del COVID-19. Entre las medidas que sugieren para recortar están viajes, gastos no esenciales y parar las contrataciones que no sean necesarias para la gestión de la pandemia.