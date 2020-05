Fiscal general de Texas pidió a Colorado relajar restricciones del coronavirus a donantes de su campaña: AP

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, abogó para que las autoridades de Colorado no afectaran a millonarios texanos de su campaña en medio de la pandemia del coronavirus .

Paxton escribió a las autoridades de salud del condado de Gunnison (Colorado) para que relajaran las medidas de restricción para evitar el contagio del coronavirus y no afectaran a millonarios texanos que tienen propiedades en el lugar, de acuerdo con una investigación de Associated Press (AP) .

Piden investigación en Texas

“Si el fiscal general Paxton usó su posición para presionar a funcionarios de Colorado para beneficiar a sus donantes, la Comisión de Ética de Texas debe investigar de inmediato si violó las leyes estatales”, comentó Daniel Stevens, director ejecutivo de la organización Campaign for Accountability en Washington.

El condado de Gunnison, a unos 320 kilómetros al sur de Denver, ha sumado 100 casos de coronavirus y al menos cuatro muertes. La comunidad, de 17,000 habitantes, tiene solo un hospital con 24 camas y no cuenta con unidad de cuidados intensivos. Esta fue la razón por la que las autoridades locales pidieron a los no residentes que abandonaran el lugar .

Las autoridades locales han insistido en que la carta de Paxton no influyó en la decisión de permitir quedarse a McCarter. “Nuestro departamento no sabía de las conexiones entre McCarter y el fiscal general, y aun si lo hubiera sabido, no habría afectado la decisión”, explicó Matthew Birnie, funcionario del condado.