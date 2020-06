El jefe de la policía de Houston le responde a Donald Trump: “Mantenga la boca cerrada”

Trump dijo el lunes por la tarde tienen que “ arrestar, seguir a la gente , ponernos en la cárcel durante 10 años y así ya no veremos estas cosas de nuevo. […] Lo estamos haciendo aquí en Washington D. C., estamos haciendo algo que la gente no había visto antes”.

El jefe de policía de Houston explicó que había conversado con oficiales de otras partes de Estados Unidos. “Hablando con mis colegas en todo el país, donde ha habido oficiales heridos. Si no tiene nada que decir, como Forrest Gump: entonces que no lo diga ”.

“Necesitamos liderazgo ahora más que nunca”, continuó. “Aun cuando hayamos votado por alguien o no hayamos votado por alguien, él es nuestro presidente. Es hora de que sea presidencial, esto no es The Apprentice, esto no es Hollywood. Esto es la vida real, y vidas reales están en riesgo”.