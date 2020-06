El caucus hispano en el Congreso pide transparencia sobre los datos recopilados durante la pandemia

El caucus hispano en el Congreso, presidido por el congresista demócrata Joaquín Castro, representante del distrito 20 (San Antonio) ya había expresado su preocupación sobre Palantir desde abril. Entonces, la plataforma de Palatir ha reunido los datos de varias agencias gubernamentales y otros departamentos de salud de los 50 estados basada en 187 fuentes distintas, de acuerdo con información obtenida por The Daily Beast .

Aun así, no ha sido posible conseguir buena parte de la información por la cual se otorgaron los contratos a esta compañía , y Castro ha hecho un llamado formal para más transparencia.

Palantir y Thiel aún no han respondido a esta información.

Conflicto de intereses

“ICE no tiene acceso al sistema del Departamento de Salud. Este programa ha sido diseñado y puesto en marcha para ayudar en el combate a la pandemia del covid-19”, comentó McKeogh a NBC News .

“Necesitamos buenos datos para combatir el coronavirus y el uso de información sensible y asegurarnos de que estos datos no sean utilizados para algo que no sea el cuidado de la salud, y mucho menos para la política migratoria”, comentó Castro en un comunicado.