El nieto del presidente López Obrador nace en Houston y genera polémica en las redes sociales

HOUSTON, Texas. - El primer nieto del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , nació este martes en Houston, y la noticia no fue del agrado de muchas personas en las redes sociales.

Después de haber anunciado la noticia, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchas personas critican a López Beltrán por no haber hecho que su hijo naciera en México y no en Houston, como finalmente ocurrió.