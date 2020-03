Comienza el horario de verano, este domingo se adelanta una hora el reloj

HOUSTON, Texas . – El horario de verano (DST) comienza este año, el 8 de marzo. En punto de las 2:00 am, el reloj se adelanta una hora.

El cambio de horario se hace para aprovechar la luz natural del día. En total 48 de los 50 estados de la Unión Americana observan el cambio en el reloj. Arizona y Hawaii no cambiarán su hora.

Los estados y territorios de la Unión American decidieron si observaban o no el horario del verano (DST), y si decidían no tomarlo, no serían afectados por la ley. El estado de Indiana introdujo el cambio de horario en el 2006, indica el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT).