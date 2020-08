“Dios me cuidó y yo le prometí ayudar a sus niños”: Hispana prepara comida para miles de menores durante la crisis del coronavirus

“Yo me perdí al llegar, viví en el monte por dos meses, sobreviví comiendo gusanos, hojas verdes, agua sucia, dormía debajo de un árbol, me tapaba con las hojas y yo escuchaba a las culebras que se arrastraban. Yo le pedí al Señor que me ayudara, Dios me cuidó y yo le prometí ayudar a sus niños”, asegura Salazar.