"Él se declara inocente": abogado de Frank Deleón Jr, el acusado de asesinar a Diamond Álvarez

En enero pasado Frank Deleón Jr. salió de la cárcel tras pagar la fianza de 250,000 dólares que le impuso un juez: “Tiene un grillete en su tobillo que no le permite salir de su casa, una de las condiciones que él tiene es que no puede salir ni al patio, si él sale a la puerta va a violar las condiciones de la fianza y él entiende que no puede salir por nada de la casa, va a estar ahí 24 horas del día”, continuó el abogado.