Deja de lavar tu pollo crudo, es peligroso para la salud: La recomendación de autoridades sanitarias

"No laves tu pollo antes de cocinarlo", escribió en un tuit el Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC) y la recomendación generó una gran controversia entre internautas. Sin embargo, la razón que ofrece la agencia es muy razonable. Resulta que este tipo de carne puede contener bacterias como la salmonela. Y si los consumidores lo lavan, esos gérmenes se esparcen en la cocina y pueden contaminar alimentos, utensilios y mesadas.



Luego de que las opiniones de la gente inundaran las redes sociales, el CDC volvió a hablar al respecto. “¡No pretendíamos enfadarles por no lavar su pollo! Pero es cierto. Mata los gérmenes cocinando el pollo completamente, no lavándolo. No debes lavar pollo, carne o huevos antes de cocinarlos. Todos pueden propagar gérmenes alrededor de tu cocina. ¡No te olvides de la seguridad alimentaria!”, dijeron en otro mensaje en Twitter.