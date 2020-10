"De nada sirve que le echemos ganas": Pareja sin vivienda tras incendio del apartamento de su vecino

El patrimonio de esta joven pareja quedó todo destruido por el incendio que no ocurrió en su apartamento, sino en el de sus vecinos el pasado 9 de octubre.

Desde ese momento empezó una odisea que no termina: “Nos hicieron firmar un contrato diciendo que si firmábamos ya nos iban a dar el apartamento. Lo terminamos de firmar y no fue así” dijo Evelyn Ledezma.

Esta hispana cuenta que tras el incendio obtuvieron alojamiento y gastos pagados por la Cruz Roja pero eso no fue la solución al problema. “Estamos sin donde quedarnos. Somos como cualquier otra gente que se levanta en las mañanas a trabajar, a tener un lugar seguro donde dormir, pero ahora no es así. De nada ha servido que le he echemos ganas” expresó.