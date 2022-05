Mes de Concientización de la Salud Mental - Recursos Disponibles

Sin salud mental no podemos estar completamente sanos. Este mes es el tiempo perfecto para llamar la atención sobre las enfermedades mentales y los efectos negativos que tienen en la vida de las personas. Es importante saber que tener un trastorno mental no significa que una persona sea débil. Cualquier persona, a cualquier edad, sin importar el estatus económico, raza, etnicidad, sexo, o religión, corre el riesgo de desarrollar una enfermedad mental porque las enfermedades mentales no discriminan. Además, el cerebro es un órgano que se puede enfermar como cualquier otro.