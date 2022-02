Condado Fort Bend anuncia que todos sus empleados deben presentarse a trabajar tras el paso del frente frío

El juez del condado Fort Bend indicó que los reportes recibidos señalan que los conductores no corren peligro: “ La seguridad es siempre nuestra prioridad. Recibí actualizaciones durante la anoche sobre las condiciones del tiempo invernal y me informaron a las 4:45, que los caminos, puentes y carreteras estaban limpias y no representan un peligro para los conductores, no hay razón para cancelar actividades en las oficinas del condado”, indicó el juez KP George.