Consejos para protegerse durante el frío extremo

HOUSTON, Texas . - Se esperán temperaturas gélidas a partir de la media noche y hasta las 8:00 am, el clima frío puede representar un peligro para la salud y la seguridad de los residentes de Houston y se deben tomar precauciones.

Nunca use un generador, parrilla, estufa de campamento o cualquier dispositivo de gasolina, propano, gas natural o carbón para calentar su hogar o cualquier área cerrada.

Estos dispositivos pueden generar monóxido de carbono, que no se puede ver, ni oler y puede resultar mortal. Vigile a familiares, amigos y vecinos que no cuentan con calefacción. Organismos como la Coalición para las Personas sin Hogar ofrece una guía para quien lo necesite.