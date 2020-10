Celebración de próximas fiestas podría empeorar la pandemia, advierten especialistas de Houston

Los médicos del sur de Texas comparten una incertidumbre al no saber que esperar durante el otoño e invierno con la temporada de influenza y reuniones familiares en celebraciones que podrían incrementar el índice de contagios entre la población.

“Me preocupo demasiado porque no hemos convertido el uso del cubrebocas en una costumbre y en nuestro hábito, aunado a eso la reapertura de negocios como los bares y otros centros de reunión donde la gente no sigue medidas sanitarias adecuadas o distanciamiento social”, dijo Peter Hotez, decano de Baylor College of Medicine.