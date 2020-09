Autoridades piden no arrojar mascarillas y guantes usados en las calles de Houston

HOUSTON, Texas. - El alcalde Sylvester Turner anunció este miércoles la campaña 'Don't Let Houston Go to Waste' y 'Litter is Trashy' que busca concientizar a la comunidad sobre donde se debe arrojar los guantes, mascarillas y geles antibacteriales una vez usados.

"No destruyas nuestra ciudad. Este es nuestro hogar y queremos mantenerlo más limpio y más verde" dijo Amy Reed, directora ejecutiva de 'Keep Houston Beautiful'.

Los mensajes 'Don't Let Houston Go to Waste' y 'Litter is Trashy' comenzarán a verse por todo Houston. "No se equivoque, el uso de equipo de protección personal adecuado, como mascarillas, guantes y desinfectante, es de vital importancia en la lucha contra la propagación de covid19" dijo el alcalde.