“El otro día me dio curiosidad y vi los números y la leche que mi bebé se había tomado era uno de esos, ya se la había acabado y no tuvo daños, pero me pongo a pensar a cuánta gente afectó y desde cuándo ha estado esto, quizás le di leche que pudo haber estado dañada y yo sin saber, da miedo y uno se siente mal aunque no es culpa de uno”, agregó la madre.