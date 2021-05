“Con esfuerzo, trabajo y lágrimas lo logró”: el reto de joven con autismo que se gradúa de preparatoria

“Por su condición se batalla un poquito más, fue mucho trabajo, mucho esfuerzo y con amor lo logró. Tengo dos hijos que más que no se graduaron de la preparatoria y él que tuvo que pasar más retos, lo hizo”, indicó la madre.

“Yo me separé de mi esposo cuando Alexander tenía 6 años, una de las razones fue que mi esposo no lo entendió su condición, yo batallé mucho sola”, cuenta la mujer.

“Sí se puede, con mucho esfuerzo, trabajo y muchas lágrimas lo logró, nos enfrentamos a muchas cosas, pero lo peor a lo que nos enfrentamos los padres y los muchachos con autismo es el rechazo no solo de los niños, a veces es más de los adultos que no saben, no están educados de lo que es el autismo”, continua la madre.