A punta de rifle y cuchillo, estos sospechosos roban camiones de tacos. Ya van cuatro en junio

El primer robo ocurrió el 6 de junio a la 1:35 am en la taquería El Sol Monterrey en el 4318 de Telephone Road.

El segundo fue el 10 de junio a las 2:43 am en la taquería La Paloma en el 8615 de la calle Winkler.

Un tercer incidente se registró el 12 de junio a la 1:40 am en un camión de tacos estacionado en el 2708 de la calle Broadway.

El último caso pasó el 13 de junio a las 2:27 am en otro camión estacionado en el 6801 de la calle Griggs.