Voluntarios del Valle Central van al rescate de personas que desaparecieron en el desierto de Arizona

El líder del grupo Armadillos Búsqueda y Rescate, César Ortigoza, lleva años realizando estos viajes, a los que se unió Rufino Montes, quien a su vez sumó a otros simpatizantes. "Se trata de hacer algo bien allá, me fascina, me encanta, me llena de placer, más cuando encontramos a alguien que necesita ayuda" comenta.