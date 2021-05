Piden un pago justo: trabajadores de Fresno se van a huelga tras no llegar acuerdo con la empresa

FRESNO, California.- No llegaron acuerdo en las negociaciones y se fueron a huelga Así contaron los trabajadores de la empresa Stratas Foods a las cámaras de Noticias Univision 21 para denunciar la situación que los aqueja.

Aunque a veces debieron realizar turnos de 12 horas para sacar el trabajo, nunca la compañía hizo algún ajuste de pago. Medrano dice que no llegaron acuerdo con la empresa y hasta que no sean escuchados, no se moverán.