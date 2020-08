¿Puede un arrendador pedir certificado médico respecto de un diagnóstico de coronavirus a un inquilino?

FRESNO, California.- En tiempos de no pandemia, nadie se habría cuestionado si es legal o no pedir un certificado médico para constatar el estado de salud de un inquilino. Sin embargo, en los tiempos que corren, más de algún administrador podría hacerlo en virtud de resguardar la salud y seguridad de otros inquilinos.

Un trabajador agrícola del Valle Central dio positivo al coronavirus, pero ese no fue el mayor problema. Cuenta que el administrador de la propiedad donde vive le estaba solicitando información personal sobre su diágnostico de coronavirus.

De acuerdo al denunciante, quien prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, un día fueron a visitarle porque debían realizar trabajos en la vivienda, pero él no abrió la puerta comunicándoles que estaba infectado de coronavirus.

Esa información bastó para que a los días siguientes, la administación del complejo habitacional le pidiera un certificado médico que acreditara que ya no tenía el virus

"Cinco días después me dijo que quería una prueba donde daba positivo y después otra donde estuviera negativo" dice el inquilino.

De acuerdo a la Ley Federal, la información personal de salud de una persona es privada y confidencial, por lo tanto esta no debe ser compartida con nadie . Esto es que, si el administador de una propiedad sabe de un inquilino infectado de coronavirus, él no puede revelar la identidad de esa persona , dice Marcos Segura, abogado de la organización Central California Legal Services (CCLS)

"Si la persona le ha dejado saber al dueño que tiene esta enfermedad, entonces el dueño no podrá enviar trabajadores al apartamento sin saber que están protegidos" señala Segura y agrega que "el dueño tiene una obligación de proteger a los inquilinos y a sus empleados. Es razonable poner restricciones hasta que la persona compruebe que no tiene el virus, no puede usar áreas comunes, por ejemplo.."