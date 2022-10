¿En qué consiste la Propuesta 26 que aparecerá en la boletas en las elecciones del 8 de noviembre?

"Es un enfoque responsable permitir las apuestas deportivas en California", ha señalado Kathy Fairbanks, portavoz de la campaña YES on 26. "Todas las apuestas se deben realizar en persona en cualquiera de los 66 casinos tribales o en las cuatro pistas de carreras en todo el estado, donde se verificará que los menores no apuesten. La preocupación de las apuestas en línea es que no existe una manera segura de asegurarse de que los niños no apuesten desde una computadora o su teléfono".