"No nos avisan": comunidad del centro de California vive con continuos cortes de agua desde hace años

Las vecinas cuentan que llevan al menos dos años viviendo con este incoveniente de no saber cuándo le cortarán el agua. La población, en su mayoría hispana con un 62% del total de sus 5,000 habitantes, exige soluciones inmediatas y a largo plazo.



“ Ya tenemos tiempo con el agua que no la arreglan. Y está muy contaminada. Lo que queremos es que arreglen el agua, no que cobren y se gasten todo el dinero y no haya solcuiones. Este pueblo est´á muy desorganizado”, comenta Angelina Mendoza, residente de Dos Palos por más de 45 años.