Fallece otro trabajador de Foster Farms debido al coronavirus

Fresno, CA . Foster Farms, una de las plantas procesadoras de pollo más grande en el estado de California, continúa enfrentando problemas debido al coronavirus. Por medio de un comunicado, la empresa confirmó que un empleado que trabajaba en la sucursal de Fresno falleció por complicaciones con el Covid-19. Aunque no se reveló la identidad del fallecido, se convierte en la tercera muerte de un empleado de dicha compañía.

El sindicato también alega que Foster Farms "no logró crear 6 pies de distancia entre los trabajadores que deben laborar en filas durante horas seguidas, en muchos casos no proporcionó máscaras adecuadas y no informó correctamente a los empleados sobre las opciones de licencia por enfermedad".