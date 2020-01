Familiares de trabajadora muerta en empaque piden ayuda para repatriar su cuerpo

Mientras las investigaciones por parte de CAL Osha continúan, los familiares de Yaneth Valladares aún no digieren la noticia de su muerte , tan repentina y tan horrible .

Yaneth era madre soltera de tres niños, quienes hoy quedan huérfanos al cuidado de familiares cercanos. No obstante, el dolor de la familia no acaba ahí, ya que debido a lo inesperado de la tragedia, parientes no tienen dinero para repatriar el cuerpo fuera de los Estados Unidos, donde vive la madre de Yaneth, y así darle cristiana sepultura.