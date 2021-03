Estas situaciones o deudas podrían retener o disminuir el monto de tu cheque de estímulo

¿Qué sucede si el contribuyente tiene deudas federales?, "si tiene deudas con el IRS, el cheque le va a llegar , el problema es cuando llega a la cuenta de banco", afirma Guaman, quien a su vez explica que el banco no puede actuar a discrecionalidad.

De acuerdo a la Ley de estímulo aprobada la semana pasada por el presidente Biden, los bancos sí están autorizados para retener deudas impagas . Esto, ya que el Congreso de Estados Unidos no eximió este dinero para el cobro de deudas privadas.

"Si usted ya perdió algun juicio, ya tuvo un tiene problema con un acreedor , lamentablemente no ha cambiado la ley, entonces el cheque llega al banco y se va a automáticamente a la persona que usted le debe", explica Carlos Guaman.

Ahora bien, si la persona tiene deudas con el propio banco como tarjetas de crédito impagas, ¿está autorizado el banco a retirar el dinero de mi cheque de estímulo?. La respuesta es NO. "Si usted no ha perdido el caso aún, ellos no pueden tomar nada".