Despiden a policía de Fresno presuntamente vinculado al grupo supremacista blanco 'Proud Boys'

“Debido a las limitaciones legales que rodean los asuntos de personal, no puedo dar más detalles. Sin embargo, me mantengo al margen y reafirmo mis comentarios anteriores al desaprobar enérgicamente a cualquier oficial de policía que se afilie a grupos de odio o cualquier grupo conocido por participar en conductas delictivas violentas. Dicha ideología, comportamiento y afiliaciones no tienen lugar en la aplicación de la ley y no serán tolerados dentro de las filas del departamento de policía de Fresno. La confianza pública y la responsabilidad son primordiales en nuestra capacidad para vigilar de manera justa a esta comunidad. Debe mantenerse la integridad y legitimidad de nuestro departamento de policía”.