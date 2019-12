Demandan al condado de Fresno por incumplir ley que exige garantizar la vivienda pública

La ley SB2044 requiere -entre otras cosas- que las ciudades destinen usos de suelo con el prop´ósito de construir viviendas asequibles, y además, requiere estudios de agua, alcantarillado, zonas de riesgo e incendios, en aquellas áreas rurales donde viven pequeñas comunidades. No obstante, las autoridades locales habrían infrinjido la norma por más de tres años.

"Los residentes de áreas no incoporadas y desfavorecidas han sido ignorados por décadas por el condado" afirma Werner, quien además enfatiza que los más perjudicados fueron inmigrantes hispanos y afroamericanos.

Una segunda ley sobre los elementos de vivienda requiere que cada ciudad y condado tenga un plan anual capaz de cubrir las necesidades de vivienda del condado, para todos sus habitantes. El condado no lo hace desde 2015, según consta en la querella.

La profesional explica que el condado tiene varias herramientas a su disposición para garantizar la construcción de vivienda asequible, sin embargo, no lo hace. Estas acciones tienen que ver con la modificaciòn de los usos de suelo, por ejemplo, si el terreno es rural debe cambiar su zonificación para que se pueda construir un complejo de departamentos o un condominio.



Tal como puntualiza la abogada de la organización que patrocina la demanda, "La zonificación debe cambiar para que se le pueda asegurar a los inversionistas venir acá". Si no se cuenta con el suelo apropiado donde levantar departamentos, no podrán hacerlo si no se actualiza el Plan de Vivienda del condado.