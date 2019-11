Al menos 100 personas de Madera enfrentan el desalojo justo antes de las fiestas de fin de año

Claudia Garza es una de las vecinas afectadas con la notificación. Ella y sus cuatro deberán moverse si no encuentran antes de fin de año, situación que la complica pues dice que hay muy pocas opciones en Madera. Y no se equivoca, porque la escasez de vivienda y de vivienda asequible en particular, es un problema que atraviesa todo el estado. De acuerdo a la agencia no gubernamental California Housing Partnership, que recopila y analiza datos, entre 1997 y 2018, se perdieron 15,044 unidades asequibles para alquilar, y otras 30 mil se encontraban en riesgo de serlo, lo que quiere decir que se ha encarecido la renta debido a la competitividad del mercado.