Corte falla a favor de libertad de expresión en caso de inmigrante detenido por ICE tras leer un poema

En el 2018 fue detenido tras ser confundido con otra persona. En mayo de 2019, los agentes federales llegaron a su casa en Bakersfield a las 6:30 am, sólo 36 horas después de haber leído un controversial poema.

Bello reaccionó a la victoria del Noveno Circuito con un poema, “Intentaron silenciarme a través del encarcelamiento,dDejándome congelado por el miedo. Mis raíces son reales, por lo tanto, debo defender lo que es correcto. Continuemos educándonos, es hora de unirnos. Así que nos levantamos. No podemos. No debemos. ¡Y no seremos ilegalizados en nuestra propia patria!.