Coronavirus: ciudad de Parlier desafía orden estatal y permite la apertura de barberías y salones

"Me dijeron que el 92% se recupera, si me hubieran dicho pues el 50% corre peligro, entonces claro que no. Pero porqué vamos a sacrificar a los pequeños negocios" dice la alcaldesa de Parlier, Alma Beltrán sobre su decisión de permitir la reapertura de barberías y salones de belleza, aún cuando el gobernador del estado, Gavin Newson, mantiene la prohibición de operar debido a la emergencia por coronavirus.