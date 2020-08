Con lluvia de cenizas y temperaturas por sobre los 100ºF, estos trabajadores continúan sin descanso

Entre animados y resignados se muestran campesinos y jardineros por las condiciones climáticas adversas en las que le toca trabajar. Saben que son riesgosas para su salud, pero aún así 'es lo que hacen'. Antonio Cruz pizca la uva en un campo al oeste del condado de Fresno y él comenta: "huele a quemado y no sé hasta donde va a llegar. Ni podemos respirar porque está sofocado, pero pues que le hacemos".

La recomendación de las autoridades medioambientales y de salud es precisamente a evitar toda actividad al aire libre. No obstante, hay quienes no pueden darse ese lujo, ya que en plena cosecha los campesinos siguen en los campos, y los jardineros no abandonan sus jardines.