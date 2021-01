Atropellan a campesino la noche de Año Nuevo y aún buscan al conductor que se dio a la fuga

Según Marcelino Flores, primo del fallecido, ese día "estaban platicando y como Ciriaco no estaba borracho, él se ofreció para ir a comprar" . Cuenta que la distancia caminada no era mucha entre la tienda y los apartamentos donde estaban, pero el muchacho nunca regresó con las cervezas.

No obstante, aún no hay pista del conductor responsable, por lo que la policía de Huron está pidiendo ayuda de la comunidad. "Hasta ahora, el propietario registrado no se ha puesto en contacto con el Departamento" dicen las autoridades.