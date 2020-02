Agricultores se preparan ante una eventual falta de agua para sus cultivos

José del Bosque, agricultor de la zona, examina los surcos de la tierra y se preocupa porque esta luce aún más árida que de costumbre. Si bien reconoce que la falta de agua no debiera afectar la siembra, el problema de un año seco tiene consecuencias en la siguiente temporada. "Si no hay agua, puede que este campo no esté el año que viene" afirma este agricultor de Firebaugh.