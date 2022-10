El sitio Education Week estima en su informe “ School Shootings This Year: How Many and Where” que s e han reportado 38 tiroteos escolares con muertos o heridos en 2022 en EEUU, de los cuales el más mortífero fue el de la Primaria Robb de Uvalde, Texas. En esta masacre ejecutada por Salvador Ramos quien entró a la escuela el 25 de mayo pasado y mató a 19 niños y 2 maestras.