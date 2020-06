Suspenden permiso para vender alcohol a 3 bares en el norte de Texas por supuesto incumplimiento de medidas relacionadas con el coronavirus

Dallas, Texas. La Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas publicó una lista de negocios que no estarían cumpliendo con las reglas de distanciamiento social debido a la pandemia por el coronavirus . Tres de los doce negocios a los que se les han suspendido sus permisos de venta de alcohol están en el norte de Texas.

Según esta agencia, el bar Marty's Live de la avenida Maple, Harris House of Heroes, en la avenida McKinney en Uptown, y The New PR's, de Fort Worth, forman parte de los negocios que desde el viernes pasado han sido intervenidos por las autoridades.