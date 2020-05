Sin un lugar a donde ir, residentes afectados por el tornado en Bowie se aferran a lo que quedó de sus casas

Organizaciones caritativas y la ciudad de Bowie, ayudaron a Melissa a sacar el agua de su casa, usado bombas y generadores, y a restaurar la electricidad. Sin embargo, Melissa no pudo quedarse en su casa, aunque los recuerdos la atan a ella.

Frente a la residencia vimos una montaña de hojas y ramas acumuladas. Yo pensé que era lo que había quedado de media docena de árboles juntos, pero Melissa me aclaró que los restos pertenecían a un gigantesco árbol que ella y sus hermanos escalaban cuando eran chicos.

Aunque las autoridades dijeron que no hubo muertos ni heridos, si hubo espíritus sacudidos por la furia de la naturaleza.

James Statham, presidente de la organización ministerial “Counting Every Blessing Ministry”, me contó que el domingo estaba repartiendo agua y cuando le dio una botella a una señora que estaba sentada en unas escaleras, ella empezó a llorar. Esa escalera fue lo único que le quedó de su vivienda. A su espalda ya no había nada.