Servicio de Rentas Internas reabre registro para reclamar pago de impacto económico de $500 por dependientes

DALLAS, Texas .- El Servicio de Rentas Internas le pide a aquellas personas que no alcanzaron a proporcionar su información para recibir el pago de impacto económico o EIP por sus siglas en Inglés para sus dependientes. Las personas podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre del 2020 para recibir el pago . Lo único que deben hacer es ingresar a la página irs.gov y seleccionar la opción Non Filers: Enter Payment Info Here entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre .

Además, las personas que usualmente no rinden una declaración de impuestos por tener bajos ingresos, o ser beneficiarios del Seguro Social, aquellos que tienen hijos calificados y reciben beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social ( SSDI) , Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), beneficios de jubilación ferroviaria y beneficios de compensación y pensión de asuntos de veterano, que no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019. Si usted uso la herramienta para Non Filers, no debe tomar acción.