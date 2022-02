Se espera que el frente frío pase sobre el metroplex el miércoles cerca de las 7 am

Durante la tarde del jueves la lluvia gélida se mezclará con aguanieve y nieve y las temperaturas no llegarán a los 32F. Esto quiere decir que no se va a derretir el hielo hasta el viernes en la tarde. Mi sugerencia es no salir de su casa el jueves - SOLO QUE SEA UNA EMERGENCIA. Hielo en las vías es sumamente peligroso, por favor no se arriesguen. El viernes en la tarde la temperatura subirá a 34 F brevemente y se derretirá algo del hielo.