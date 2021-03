¿Necesito un documento de identidad para vacunarme contra el coronavirus? ¿Qué pasa si mi documento de identidad esta vencido? Aquí tenemos respuestas a estas y otras preguntas

Aunque llevar una identificación no es obligatorio, lo recomiendan por una razón delicada.

Consultamos de igual manera al condado Denton, el cual nos confirmó por correo electrónico que para ellos si es obligatorio presentar una identificación en el mega centro que está en el Texas Motor Speedway, pero no importa si esa identificación es de otro país.

Ante la limitación de renovar documentos en el consulado mexicano por las pocas citas debido a la pandemia o para quienes no tengan consulados en Dallas, quisimos saber qué pasa si se tiene un documento vencido. ¿Aún se puede vacunar a esa persona?

Tanto Grisales como el portavoz del condado Denton nos dijeron que por eso no rechazan a nadie.

Mientras los condados no piden este tipo de información, las farmacias o consultorios médicos si, por una razón simple: ellos necesitan esos datos para poder cobrarle a su seguro o al gobierno federal por ponerle a usted la vacuna, pero aclararon que, si usted no tiene seguro médico, no pueden dejar de vacunarlo porque al fin y al cabo la vacuna es gratis para todos.