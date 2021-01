“Que se vacunen todos para terminar con esto,”: Los hispanos no se están registrando para la vacuna

Dallas, Tx .- El miedo a la vacuna , la falta de información y de tecnología son algunas de las razones por las que los hispanos no están recibiendo la vacuna. En el condado Dallas de más de 100,000 personas se han registrado para recibir la vacuna sin embargo los números de hispanos es bajo.

“Mucha gente obviamente tiene bastante escepticismo si la vacuna los va a ayudar o no, se preocupan por efectos secundarios, muchas personas dicen bueno si nosotros ya lo tuvimos para que nos preocupamos para tener la vacuna mejor que la tomen otros”, aseguró la comisionada del Condado, Dr. Elba García.

La falta de la tecnología, el poco conocimiento del proceso y la falta de información en su idioma son algunas de las razones por la que muchos hispanos deciden no registrarse. Para aliviar esta situación el condado Dallas decidió recibir hoy jueves en el Parque de la Feria de Dallas a personas mayores de 75 años, aunque no tuvieran cita, esto para poder administrarles la vacuna. Esta situación causó mucha confusión ya que muchas personas que ya se registraron y que califican para la vacuna aún no han recibido su cita.