¿Qué hacer si un niño ingiere un objeto peligroso?

DALLAS, TX- El hospital Children’s Health en Dallas informa a los padres de familia que han visto un aumento de casos de niños que tragan imanes de alta potencia desde que en Estados Unidos se retiró la prohibición de su venta. Según un estudio realizado por Journal of Pediatrics entre el 2008 y 2019, un total de 3,572 casos de exposición a imanes ocurrió en menores de 6 años.

De acuerdo a la Red del Centro de Envenenamiento del norte de Texas 3500 personas ingieren pilas de botón al año.

El doctor Bradley Barth, director de la división de gastroenterología de pediatría y profesor de pediatría de UT Southwestern recomienda que si se sospecha que el menor ingirió un objeto que quizá no es tóxico, por ejemplo un botón de plástico, quizá no vera síntomas de inmediato, pero deben estar atentos al menor por un período de 24 horas para ver si aparecen señales porque a veces se quedan los objetos en el tracto gastrointestinal por ejemplo, vomitar, babear, náuseas, no comer, toser o dolor de pecho.