“Ponerse la vacuna no quiere decir que nunca van a agarrar el virus”: enfermera da positivo después haberse puesto la segunda dosis de la vacuna

DALLAS, Texas .- Cuando conocimos el caso de Kensy Galdámez, quien trabaja como asistente de doctor en una clínica en Dallas quisimos hablar con ella de inmediato. Ella dice que no sabe si ya estaba contagiada cuando se puso la vacuna y es que fue cuestión de horas después de ponerse la segunda dosis que se empezó a sentir mal; pero ella asegura que gracias a que tenia la inmunización, los síntomas fueron leves.

Entre los síntomas que tuvo están dolor de garganta, estornudo, congestion y escalofríos . Según los CDC’s estos son síntomas comunes después de recibir una vacuna . Incluso Kensy pensaba que era normal pero después de que vio que pasaban los días y los síntomas no desaparecían se preocupó.

“Después empece a sentir más síntomas del virus entonces decidí hacerme la prueba cuatro días después de recibir la segunda dosis y salió positivo”, dijo. Kensy no sabe ni cuándo ni cómo se contagió pero sospecha que ya tenía el virus antes de recibir la segunda dosis. “Ponerse la vacuna no quiere decir que nunca van a agarrar el virus del covid pero si que los síntomas no van a ser muy fuertes por eso recomiendo ponerse la vacuna”, manifestó. Una de las dudas más grandes de nuestra comunidad es si la vacuna te da coronavirus. Buscamos la opinión de una doctora de enfermedades infecciosas para que nos aclarara esta duda y ella nos dijo que “La respuesta es no”