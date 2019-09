Policía de Arlington se compromete a no tolerar los crímenes de odio

“Este es un cambio importante en la política porque hay momentos en que un incidente de odio no criminal puede causar un daño significativo a la comunidad”, lee el documento proporcionado por la APD en que se expone además la importancia de atacar este tipo de delitos.

"Los actos basados en el odio, sean criminales o no, afectan a los involucrados y a las comunidades donde residen. El Departamento de Policía de Arlington toma en serio todos los actos de odio, independientemente de si ha ocurrido un delito o no y salvaguardará los derechos de todas las personas", dijo el jefe de policía Will Johnson.