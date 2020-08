Planifican una caravana en busca de justicia racial en Dallas

DALLAS, Texas .- Este domingo 9 de agosto se llevará a cabo una caravana para pedir justicia racial. El evento se llama “ Ride-In for a New Dallas ” i niciará a las 8:30 de la mañana en el Barack Obama Male Leadership Academy ubicado en la cuadra 3030 de la calle Stag Road; y concluirá en la iglesia Friendship-West Baptist Church ubicada en la cuadra 2020 W. Wheatland Road .

La caravana recorrerá gran parte del área de Oak Cliff. Para participar en la caravana debe registrarse en este enlace . Los que deseen apoyar la causa pero no piensan participar en la caravana vehicular pueden llegar al estacionamiento de la iglesia al rededor de las 9:45 de la mañana.

Este evento es una demostración de solidaridad y apoyo para la comunidad de Oak Cliff, el pasado domingo se realizó una reunión no autorizada denominada “ Back the Blue Cruise” y los líderes de este evento aseguran esa reunión no fue organizada por ellos y consideran un ataque a los miembros de la iglesia.